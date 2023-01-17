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Чеботарёв Василий Владимирович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чеботарёв Владимир Евсеевич

Мать: Чеботарёва Анастасия Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.11.1939 по 20.05.1946
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Красноармеец Служил с ноября 1939 года по призыву Актюбинского ОВК Актюбинской области Казахской ССР. 24.06.1941 снова призван Октябрьским РВК Октябрьского район... Показать все
Смерть
Неизвестно
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