Чеботарёв Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Военная служба
С ?.11.1939 по 20.05.1946
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Красноармеец Служил с ноября 1939 года по призыву Актюбинского ОВК Актюбинской области Казахской ССР. 24.06.1941 снова призван Октябрьским РВК Октябрьского район... Показать все
Смерть
Неизвестно