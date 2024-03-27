Таштимирова Шамсикамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1932
Дочь: Зинатуллина Мунира Юсуповна
Отец ребёнка: Таштимиров Юсуп Зиязетдинович
д. Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Ахмадуллина Земфира Юсуповна
Отец ребёнка: Таштимиров Юсуп Зиязетдинович
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таштимиров Завиль Юсупович
Отец ребёнка: Таштимиров Юсуп Зиязетдинович
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Зауля Юсуповна
Отец ребёнка: Таштимиров Юсуп Зиязетдинович
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д. Агарды, Благоварский район, БАССР