Тултаева Агафья Иванова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Тултаева Агафья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838

умерла Неизвестно

Супруги
Тултаев Сильвестр Васильев1838 г.р.
Дети
Евдокия Сильвестрова29.07.1873 г.р.
(Тултаева) Дарья Сильвестрова13.03.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тултаев Сильвестр Васильев

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

6

Рождение ребёнка
29.07.1873

Дочь: Евдокия Сильвестрова

Отец ребёнка: Тултаев Сильвестр Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
13.03.1876

Дочь: (Тултаева) Дарья Сильвестрова

Отец ребёнка: Тултаев Сильвестр Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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