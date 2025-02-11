Тултаева Агафья Иванова
женский, родилась 1838
умерла Неизвестно
Супруги
Тултаев Сильвестр Васильев1838 г.р.
Дети
Евдокия Сильвестрова29.07.1873 г.р.
(Тултаева) Дарья Сильвестрова13.03.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
29.07.1873
Дочь: Евдокия Сильвестрова
Отец ребёнка: Тултаев Сильвестр Васильев
Рождение ребёнка
13.03.1876
Дочь: (Тултаева) Дарья Сильвестрова
Отец ребёнка: Тултаев Сильвестр Васильев
Смерть
Неизвестно