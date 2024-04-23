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Подгорный Алексей Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926

Отец: Подгорный Нестер

Мать: Подгорная Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорная Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Подгорный Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Подгорный Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
12.05.1960

Дочь: Чернятина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
28.03.1971

Дочь: Андросова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна

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