Подгорный Алексей Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926
Отец: Подгорный Нестер
Мать: Подгорная Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Подгорный Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1957
Сын: Подгорный Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
12.05.1960
Дочь: Чернятина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
28.03.1971
Дочь: Андросова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорная Ольга Семеновна