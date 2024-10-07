Плечова Ефимия Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плечова Ефимия Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

10.03.1781 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Плечов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Плечов Филипп Никитич

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Меньшуткина (Плечова) Параскева Никитична

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Плечов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Плечов Иван Никитич

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Плечов Яков Никитич

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Плечов Лукьян Никитич

Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович

Смерть
10.03.1781 ст.

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