Плечова Ефимия Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти10.03.1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Меньшуткина (Плечова) Параскева Никитична
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Плечов Иван Никитич
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Плечов Яков Никитич
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Плечов Никита Иванович
Смерть
10.03.1781 ст.