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Монеткин Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Монеткин Василий Петрович

Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Монеткин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Монеткин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Монеткин Николай Петрович

Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна

Смерть
1941

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