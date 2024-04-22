Монеткин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Монеткин Василий Петрович
Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Монеткин Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Монеткин Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Монеткин Николай Петрович
Мать ребёнка: Монеткина (Васильева) Евдокия Александровна
Смерть
1941