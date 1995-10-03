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Рогачева (Вязовкина) Елена Сергеевна
Рогачева (Вязовкина) Елена Сергеевна
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Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
03.10.1995
Пол
Женский
Отец
Вязовкин Сергей Алексеевич
1957 г.р.
Мать
Вязовкина (Липатова) Ольга Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1995
Отец:
Вязовкин Сергей Алексеевич
Мать:
Вязовкина Ольга Николаевна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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