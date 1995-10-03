Рогачева (Вязовкина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Вязовкина) Елена Сергеевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

03.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1995

Отец: Вязовкин Сергей Алексеевич

Мать: Вязовкина Ольга Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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