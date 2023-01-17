Плесовских Авдотья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Плесовских Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
?.01.1795
Сын: Плесовских Никифор Терентьевич
Отец ребёнка: Плесовских Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Плесовских Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Плесовских Терентий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно