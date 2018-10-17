Гребенев (Целовальников) Яков-II Филиппович 17.10.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гребенев (Целовальников) Яков-II Филиппович

Место рождения

Манаенки

Дата рождения

17.10.1857

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1857

Отец: Гребенев (Целовальников) Филипп Кузьмич

Мать: Гребенева (Зуева) Прасковья Петровна

Манаенки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гребнева) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
10.11.1881

Дочь: Лагуткина (Гребнева) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1884

Сын: Гребнев Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Кузьмина (Гребнева) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1917

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