Гребенев (Целовальников) Яков-II Филиппович
Место рожденияМанаенки
Дата рождения17.10.1857
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1857
Манаенки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гребнева) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1881
Дочь: Лагуткина (Гребнева) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
28.07.1884
Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Кузьмина (Гребнева) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенева (Кузьмина) Евдокия Павловна
Смерть
До 1917