Волкова Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1971

Отец: Комаров Павел Александрович

Мать: Комарова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1991

Дочь: Шутова Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Волков Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.01.1997

Дочь: Волкова Валерия Вячеславовна

Отец ребёнка: Волков Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.01.1997

Дочь: Волкова Валерия Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

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