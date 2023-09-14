Волкова Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1971
Рождение ребёнка
14.06.1991
Дочь: Шутова Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Волков Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.01.1997
Дочь: Волкова Валерия Вячеславовна
Отец ребёнка: Волков Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.01.1997
Дочь: Волкова Валерия Вячеславовна