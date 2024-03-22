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Романова Татьяна Александровна
Романова Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Дата рождения
01.12.1973
Пол
Женский
Отец
Романов Александр Николаевич
1951 г.р.
Мать
Романова (Старостина) Тамара Георгиевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1973
Отец:
Романов Александр Николаевич
Мать:
Романова Тамара Георгиевна
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
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