Романова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Татьяна Александровна

Романова Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

01.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1973

Отец: Романов Александр Николаевич

Мать: Романова Тамара Георгиевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close