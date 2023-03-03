Николаев Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1951
Дата смерти03.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1975
Сын: Николаев Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
17.02.1978
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
22.04.1981
Сын: Николаев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Александровна
Смерть
03.03.2023