Николаев Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1951

Дата смерти

03.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1975

Сын: Николаев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
17.02.1978

Сын: Николаев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
22.04.1981

Сын: Николаев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Александровна

Смерть
03.03.2023

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