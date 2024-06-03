Шаймарданов Габдулхай Галимарданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаймарданов Габдулхай Галимарданович

Шаймарданов Габдулхай Галимарданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Асхат Габдулхаевич

Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич

Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймарданова Фания Габдулхаевна

Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Фаиль Губделхаевич

Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марданов Талгат Габделхаевич

Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.