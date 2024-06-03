Шаймарданов Габдулхай Галимарданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Асхат Габдулхаевич
Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич
Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймарданова Фания Габдулхаевна
Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Фаиль Губделхаевич
Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марданов Талгат Габделхаевич
Мать ребёнка: Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна
Смерть
Неизвестно