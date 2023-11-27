Устиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Салмонида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Осип Васильевич
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно