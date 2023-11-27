Устиния Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Салмонида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Осип Васильевич

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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