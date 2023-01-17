Василий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

02.10.1758

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Савва Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Пименовна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Пименовна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Пименовна

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
02.10.1758
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
02.10.1758
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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