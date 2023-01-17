Василий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти02.10.1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Савва Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Пименовна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Пименовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.10.1758
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
02.10.1758