Смирнова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мария

Смирнова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1912 г.р.
1918 г.р.
1924 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Смирнов (Smirnov) Афанасий

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий

Рождение ребёнка
12.06.1918

Дочь: (Смирнова) Клавдия

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий

Рождение ребёнка
09.02.1924

Дочь: Кравчук (Смирнова) Христина (Катя)

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий

Рождение ребёнка
19.08.1934

Сын: Смирнов Николай

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.