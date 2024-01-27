Новак Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новак Александр
Мать: Новак Таися Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новак Феликс Юрьевич
Мать ребёнка: Новак Алевтина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новак Алевтина Федоровна
Рождение ребёнка
29.01.1977
Дочь: Новак Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Новак Алевтина Федоровна
Смерть
Неизвестно