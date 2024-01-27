Новак Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новак Александр

Мать: Новак Таися Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Феликс Юрьевич

Мать ребёнка: Новак Алевтина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Алевтина Федоровна

Рождение ребёнка
29.01.1977

Дочь: Новак Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Новак Алевтина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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