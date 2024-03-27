Хыйматова (Гиззатуллина) Камилла 1 Жена
Место рожденияд. Аптекаш РТ
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гиззатуллина Махинур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хыйматов Мухамет
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хыйматов Мухамет
Смерть
1980