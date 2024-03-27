Хыйматова (Гиззатуллина) Камилла 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хыйматова (Гиззатуллина) Камилла 1 Жена

Место рождения

д. Аптекаш РТ

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

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Мать

1918 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гиззатуллина Махинур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хыйматов Мухамет

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хыйматов Мухамет

Смерть
1980

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