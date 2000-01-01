Авдюхин Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдюхин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюхин Тихон Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюхин Антон Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюхин Федор Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно