Авдюхин Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюхин Терентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдюхин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Тихон Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Антон Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Федор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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