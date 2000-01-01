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Гранов Валерий
Гранов Валерий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Гранов Иван
1900 г.р.
Мать
Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Гранов Иван
Мать:
Гранова Клавдия Прокофьевна
Смерть
1940
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