Чудопалова Мария Захарова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудопалова Мария Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

тс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чудопалов Гарислав Андреевич

Отец ребёнка: Чудопалов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1945

Сын: Чудопалов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чудопалов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Чудопалова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Чудопалов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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