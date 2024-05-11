Чудопалова Мария Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Чудопалов Гарислав Андреевич
Отец ребёнка: Чудопалов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1945
Сын: Чудопалов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чудопалов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Чудопалова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Чудопалов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно