Дружинин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти26.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Работа или профессия
Неизвестно
отст. статский сов.
Работа или профессия
Неизвестно
отст. статский сов.
Работа или профессия
Неизвестно
кирасирский полк
военный
Место жительства
Неизвестно
Гдовский уезд, Россия
Смерть
26.12.1912
Zayan\'e, Plyussky District, Pskovskaya oblast, Russian Federation