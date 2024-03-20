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Дружинин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

26.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дружинин Григорий Васильевич

Мать: Дружинина Ольга Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
отст. статский сов.
Работа или профессия
Неизвестно
отст. статский сов.
Работа или профессия
Неизвестно
кирасирский полк
военный
Место жительства
Неизвестно
Гдовский уезд, Россия
Смерть
26.12.1912
Zayan\'e, Plyussky District, Pskovskaya oblast, Russian Federation
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