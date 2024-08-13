Власов Гур Фетисович
Место рождения
Дата рождения1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Власов Фетис Афонасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Власов Иван Гурович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна
Мать ребёнка: не указана