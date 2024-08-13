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Власов Гур Фетисович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Власов Фетис Афонасьевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Власов Иван Гурович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Власов Афонасий Гурович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Власов Леонтий Гурович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна

Мать ребёнка: не указана

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