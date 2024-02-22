Кузнецова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Порфирьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Дионисиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Порфирьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Дионисиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.
Сын: Кузнецов Федор Порфирьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Дионисиевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Выйский завод
Смерть
Неизвестно