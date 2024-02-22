Кузнецова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Порфирьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Дионисиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Порфирьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Дионисиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Порфирий Дионисиевич

Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.

Сын: Кузнецов Федор Порфирьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Дионисиевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Выйский завод
Смерть
Неизвестно

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