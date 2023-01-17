Корниенко (Андрейченко) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1888
Дата смерти13.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1906 ст.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сычёва Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.
Дочь: Лынник Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.
Дочь: Осадчая Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.
Дочь: Юрченко Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.01.1916 ст.
Дочь: Тупицо Валентина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1918
Дочь: Корниенко Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.02.1920
Дочь: Корниенко Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Корниенко Лука Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.12.1924
Сын: Корниенко Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич
Смерть
13.04.1975