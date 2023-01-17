Корниенко (Андрейченко) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Андрейченко) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Успенка, Сумська область

Дата рождения

28.01.1888

Дата смерти

13.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Сумська область
Бракосочетание
Около 1906 ст.

Муж: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сычёва Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.

Дочь: Лынник Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.

Дочь: Осадчая Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Дочь: Юрченко Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1916 ст.

Дочь: Тупицо Валентина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1918

Дочь: Корниенко Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1920

Дочь: Корниенко Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Корниенко Лука Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1924

Сын: Корниенко Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.04.1975
Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
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