Корнюкова матрона захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнюкова матрона захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнюков сергей яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнюков хрисант сергеевич

Отец ребёнка: Корнюков сергей яковлевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1864

Сын: Корнюков иван сергеевич

Отец ребёнка: Корнюков сергей яковлевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1868

Сын: Корнюков устин сергеевич

Отец ребёнка: Корнюков сергей яковлевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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