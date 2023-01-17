Семенюк (Сенчук) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1928
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
16.11.1928
Отец ребёнка: Семенюк Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
22.06.1930
Дочь: Семенюк Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Семенюк Николай Арсеньевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно