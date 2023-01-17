Семенюк (Сенчук) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Сенчук) Анна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1928

Муж: Семенюк Николай Арсеньевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Семенюк Лев Николаевич

Отец ребёнка: Семенюк Николай Арсеньевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.06.1930

Дочь: Семенюк Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Семенюк Николай Арсеньевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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