(Вдовина) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
08.01.1912
Была восприемником у Михаила Григорьевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
21.11.1912
Была восприемником у Александра Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
30.05.1915
Была восприемником у Марии Григорьевны Вдовиной. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
26.01.1916
Была восприемником у Анны Васильевны Вдовиной. Выписка из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Восприемник
12.07.1916
Была восприемником у Анастасии Дмитриевны Вдовиной. Выписка из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Восприемник
17.07.1916
Завижа, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Была восприемником у Владимира Александровича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
16.07.1918
Была восприемником у Николая Ефимовича Вдовина. Выписка из МК в архиве ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Восприемник
18.07.1918
Была восприемником у Николая Ефимовича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
09.09.1918
Была восприемником у Сергея Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
03.10.1918
Была восприемником у Петра Малина. Взято из выписки из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Смерть
Неизвестно