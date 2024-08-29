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(Вдовина) Параскева Васильевна

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Василий Сергеевич

Мать: Вдовина (Костина) Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Восприемник
08.01.1912
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Михаила Григорьевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
21.11.1912
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Александра Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
30.05.1915
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Марии Григорьевны Вдовиной. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
26.01.1916
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Анны Васильевны Вдовиной. Выписка из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Восприемник
12.07.1916
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Анастасии Дмитриевны Вдовиной. Выписка из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Восприемник
17.07.1916
Завижа, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Была восприемником у Владимира Александровича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
16.07.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Николая Ефимовича Вдовина. Выписка из МК в архиве ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Восприемник
18.07.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Николая Ефимовича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
09.09.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Сергея Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
03.10.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Петра Малина. Взято из выписки из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Смерть
Неизвестно

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