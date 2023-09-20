(Горбунова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбунова) Анна

Место рождения

респ. Алтай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Семен

Мать: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Базарова) Наташа

Отец ребёнка: Базаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекишева (Базарова) Люба

Отец ребёнка: Базаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базаров ?

Рождение ребёнка
1950

Сын: Базаров Леня

Отец ребёнка: Базаров ?

Рождение ребёнка
1955

Сын: Базаров Александр

Отец ребёнка: Базаров ?

Смерть
Неизвестно

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