(Горбунова) Анна
Место рожденияресп. Алтай
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Базарова) Наташа
Отец ребёнка: Базаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекишева (Базарова) Люба
Отец ребёнка: Базаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базаров ?
Рождение ребёнка
1950
Сын: Базаров Леня
Отец ребёнка: Базаров ?
Рождение ребёнка
1955
Сын: Базаров Александр
Отец ребёнка: Базаров ?
Смерть
Неизвестно