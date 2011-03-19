Тенетова (Трошина) Раиса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Трошина) Раиса Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1933

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенетов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенетов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенетов Михаил Алексеевич

Смерть
19.03.2011
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