Тенетова (Трошина) Раиса Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1933
Дата смерти19.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенетов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенетов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2011