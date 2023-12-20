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Филипьев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Филипьев Михаил

Мать: Филипьева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипьев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Филипьева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1971

Дочь: Якимук Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Филипьева Галина Николаевна

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно

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