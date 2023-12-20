Филипьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Филипьев Михаил
Мать: Филипьева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипьев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Филипьева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
20.04.1971
Дочь: Якимук Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Филипьева Галина Николаевна
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно