Чоймболова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрдэни
Отец ребёнка: Цыренов Бато-Очир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лада(Сэржэма)
Отец ребёнка: Цыренов Бато-Очир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раджана
Отец ребёнка: Цыренов Бато-Очир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно