Чоймболова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чоймболова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрдэни

Отец ребёнка: Цыренов Бато-Очир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лада(Сэржэма)

Отец ребёнка: Цыренов Бато-Очир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раджана

Отец ребёнка: Цыренов Бато-Очир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыренов Бато-Очир Васильевич

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