Казанина (Мишина) Раиса Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1968
Сын: Казанин Михаил Валентинович
Отец ребёнка: Казанин Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1972
Сын: Казанин Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Казанин Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1985
Дочь: Герасимова Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Казанин Валентин Михайлович