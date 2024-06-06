Казанина (Мишина) Раиса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанина (Мишина) Раиса Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1942

Отец: Мишин Трофим Иванович

Мать: Мишина (Попова) Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанин Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
26.10.1968

Сын: Казанин Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Казанин Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
21.08.1972

Сын: Казанин Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Казанин Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1985

Дочь: Герасимова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Казанин Валентин Михайлович

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