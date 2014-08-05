Юсупова (Байрамгулова) Анфиса Аликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Байрамгулова) Анфиса Аликовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1970

Дата смерти

05.08.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

1947 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Байрамгулова Аниса

Рождение ребёнка
09.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Салават

Рождение ребёнка
10.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Салават

Рождение ребёнка
22.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Салават

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Салават

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
05.08.2014
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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