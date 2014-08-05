Юсупова (Байрамгулова) Анфиса Аликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1970
Дата смерти05.08.2014
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Байрамгулова Аниса
Рождение ребёнка
09.09.1991
Рождение ребёнка
10.07.1994
Рождение ребёнка
22.07.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсупов Салават
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.2014