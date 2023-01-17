Густов Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Густов Михаил Викторович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

14.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
12.07.2015

Жена: Густова Светлана Владимировна

Был пасмурный день с моросящий дождем. Температура +13
Рождение ребёнка
28.06.2016

Дочь: Густова Алиса Михайловна

Мать ребёнка: Густова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Родилась в Москве,в род.доме №20 Верхняя Первомайская ул. 57
Рождение ребёнка
17.09.2018

Дочь: Густова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Густова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Родилась в род.доме при больнице им Ерамишанцева №20 Москва, улица Ленская д.15
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