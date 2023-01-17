Густов Михаил Викторович
Место рождения
Дата рождения14.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.2015
Был пасмурный день с моросящий дождем. Температура +13
Рождение ребёнка
28.06.2016
Дочь: Густова Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Густова Светлана Владимировна
Родилась в Москве,в род.доме №20 Верхняя Первомайская ул. 57
Рождение ребёнка
17.09.2018
Дочь: Густова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Густова Светлана Владимировна
Родилась в род.доме при больнице им Ерамишанцева №20 Москва, улица Ленская д.15