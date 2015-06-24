Рудуш (Сазонова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудуш (Сазонова) Галина Николаевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

04.06.1938

Дата смерти

24.06.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938

Отец: Сазонов Николай Петрович

Мать: Сазонова Мария Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
28.12.1957

Муж: Рудуш Эдгард Конрадович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудуш Эдгард Конрадович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудуш Эдгард Конрадович

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.06.2015
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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