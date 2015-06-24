Рудуш (Сазонова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1938
Дата смерти24.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938
Отец: Сазонов Николай Петрович
Мать: Сазонова Мария Ивановна
Бракосочетание
28.12.1957
Рождение ребёнка
03.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудуш Эдгард Конрадович
Рождение ребёнка
16.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудуш Эдгард Конрадович
Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.06.2015
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно