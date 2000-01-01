Глухова Домна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Домна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Глухова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Глухова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Глухов Елизар Семенович

Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Глухова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Глухов Никандр Семенович

Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Глухова Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович

Работа или профессия
Неизвестно
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