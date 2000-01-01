Глухова Домна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Глухова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Глухова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Глухова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Глухова Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Глухов Семен Маркович
Работа или профессия
Неизвестно