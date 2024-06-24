Никуличева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Никуличева Пелагея Никаноровна
Отец ребёнка: Никуличев Никанор Иванович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Никуличев Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Никуличев Никанор Иванович
Смерть
Неизвестно