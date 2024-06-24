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Никуличева Мария Ивановна

Место рождения

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Никуличев Никанор Иванович

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Никуличева Пелагея Никаноровна

Отец ребёнка: Никуличев Никанор Иванович

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Никуличев Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Никуличев Никанор Иванович

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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