Śliwińska (Bożniak) Marianna 01.09.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Śliwińska (Bożniak) Marianna

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 84/1844

Дата рождения

01.09.1844

Дата смерти

19.02.1906

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1844

Отец: Bużniak Walenty

Мать: Bużniak (Domżała) Ewa

Trzcianka/Brańszczyk akt 84/1844
Бракосочетание
22.01.1865

Муж: Śliwiński Mikołaj

Trzcianka/Brańszczyk akt 7/1865
Смерть
19.02.1906
Leszczydół /Wyszków akt 28/1906

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