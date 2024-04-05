Śliwińska (Bożniak) Marianna
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 84/1844
Дата рождения01.09.1844
Дата смерти19.02.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1844
Отец: Bużniak Walenty
Мать: Bużniak (Domżała) Ewa
Trzcianka/Brańszczyk akt 84/1844
Бракосочетание
22.01.1865
Муж: Śliwiński Mikołaj
Trzcianka/Brańszczyk akt 7/1865
Смерть
19.02.1906
Leszczydół /Wyszków akt 28/1906