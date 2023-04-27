Шутов Лука Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Лука Козьмин

Шутов Лука Козьмин

Место рождения

Жевлаки, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Шутов Козьма Осипов

Мать: не указана

Жевлаки, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Шутов Авдей Лукин

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Шутов Ермолай Лукин

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Шутов Сисой Лукин

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Шутова) Варвара Лукина

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Шутова) Васса Лукина

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.