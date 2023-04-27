Шутов Лука Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Шутов Козьма Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Шутов Авдей Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Шутов Ермолай Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Шутов Сисой Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Шутова) Варвара Лукина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Шутова) Васса Лукина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно