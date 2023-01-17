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Абызов Владимир Семёнович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.06.1892

Дата смерти

22.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1892

Отец: Абызов Семён Иванович

Мать: Абызова Матрёна Григорьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.07.1921

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1924

Дочь: Щуренкова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Абызов Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абызов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна

Смерть
22.12.1975
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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