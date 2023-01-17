Абызов Владимир Семёнович
Место рождения
Дата рождения08.06.1892
Дата смерти22.12.1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1892
Отец: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1921
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1924
Дочь: Щуренкова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абызова Анна Андреевна
Смерть
22.12.1975