Шаповалова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Воробьев Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Воробьев Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Воробьев Геннадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Геннадий Владимирович

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