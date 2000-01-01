Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гусев Александр Андреевич
Гусев Александр Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1974
Пол
Мужской
Отец
Гусев Андрей Апакович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Гусев Андрей Апакович
Мать: не указана
Смерть
1974
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия