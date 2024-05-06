Кильматова Хакима
Место рождения
Дата рождения16.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кильматов Фагамутдин
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кильматов Фанавий Фагамутдин улы
Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кильматова (Валишина) Фания Фагамутдин кызы
Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин
Рождение ребёнка
05.03.1935
Сын: Кильматов Фарид Фагамутдин улы
Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кильматов Фанавий Фагамутдин улы
Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин
Рождение ребёнка
11.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин
Смерть
Неизвестно