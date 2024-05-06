Кильматова Хакима 16.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кильматова Хакима

Место рождения

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильматов Фагамутдин

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кильматов Фанавий Фагамутдин улы

Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кильматова (Валишина) Фания Фагамутдин кызы

Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин

Рождение ребёнка
05.03.1935

Сын: Кильматов Фарид Фагамутдин улы

Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кильматов Фанавий Фагамутдин улы

Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин

Рождение ребёнка
11.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кильматов Фагамутдин

Смерть
Неизвестно

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