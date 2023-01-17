Нестеренко (Колесникова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Колесникова) Лидия Петровна

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Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.07.1930

Дата смерти

07.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930

Отец: Колесников Петр Яковлевич

Мать: Колесникова Наталья Филипповна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.09.1950

Муж: Нестеренко Борис Павлович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Греб Лилия Борисовна

Отец ребёнка: Нестеренко Борис Павлович

Рождение ребёнка
22.08.1954

Дочь: Воробьева Нина Борисовна

Отец ребёнка: Нестеренко Борис Павлович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.03.1957

Сын: Нестеренко Иван Борисович

Отец ребёнка: Нестеренко Борис Павлович

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.01.1987
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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