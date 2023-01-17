Нестеренко (Колесникова) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1930
Дата смерти07.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930
Бракосочетание
01.09.1950
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Греб Лилия Борисовна
Отец ребёнка: Нестеренко Борис Павлович
Рождение ребёнка
22.08.1954
Дочь: Воробьева Нина Борисовна
Отец ребёнка: Нестеренко Борис Павлович
Рождение ребёнка
31.03.1957
Сын: Нестеренко Иван Борисович
Отец ребёнка: Нестеренко Борис Павлович
Смерть
07.01.1987