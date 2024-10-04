Изофатенко Георгий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изофатенко Георгий Фёдорович

Место рождения

Спасск, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
?.02.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Спасск, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область

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