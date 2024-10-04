Изофатенко Георгий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область