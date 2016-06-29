Ильющенко Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильющенко Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1963

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1963

Отец: Ильющенко Василий Васильевич

Мать: не указана

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