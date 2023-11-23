Николай Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Галактионов

Николай Галактионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Галактион Тихонов

Мать: не указана

Николай Галактионович (1748 — ?) Родился в семье священника села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Галактиона Тихоновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Федоровна (1747-?), до... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Игнатий Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Игнатий Николаевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Галактионовича. В июне 1792 года определен во дьячка к церкви села Спасского на Ити Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.