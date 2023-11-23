Николай Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1748
Отец: Галактион Тихонов
Мать: не указана
Николай Галактионович (1748 — ?) Родился в семье священника села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Галактиона Тихоновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Федоровна (1747-?), до... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Игнатий Николаев
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Игнатий Николаевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Галактионовича. В июне 1792 года определен во дьячка к церкви села Спасского на Ити Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно