Ведерников Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1915
Дата смерти04.06.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ведерников Евгений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Смерть
04.06.2005
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область