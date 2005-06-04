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Ведерников Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1915

Дата смерти

04.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915

Отец: Ведерников Александр Карпович

Мать: Ведерникова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ведерников Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Смерть
04.06.2005
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

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