Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврилов Олег Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Елена Олеговна
Отец ребёнка: Гаврилов Олег Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1992
Дочь: Гаврилова Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Гаврилов Олег Петрович