Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Олег Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Гаврил Олегович

Отец ребёнка: Гаврилов Олег Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Елена Олеговна

Отец ребёнка: Гаврилов Олег Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1992

Дочь: Гаврилова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Гаврилов Олег Петрович

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